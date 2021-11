Valmontone 1921 calcio, Petrichella: “Credo tanto a questo gruppo”

Valmontone (Rm) – Primo successo stagionale “prestigioso” per l’Under 16 regionale del Valmontone 1921 che ha rotto il ghiaccio sabato scorso grazie al successo sul campo dell’Arce. La squadra avversaria aveva vinto le prime due partite, ma di fronte ha trovato una compagine giallorossa tosta e determinata. “Siamo entrati bene in campo, dimostrando un ottimo approccio alla partita – ha commentato il difensore e capitano Tommaso Petrichella - Siamo andati in vantaggio con Abbafati, poi c’è stata la reazione dell’Arce che ha pareggiato i conti. All’intervallo mister Francesco Picci e il preparatore Christopher Fratocchi ci hanno dato la giusta carica e siamo rientrati con la cattiveria necessaria. Alla fine sono arrivati un altro gol di Abbafati e quello di Peruani che ci hanno regalato un successo molto pesante”. Petrichella è convinto dei mezzi dell’Under 16 regionale giallorossa: “Siamo un gruppo molto unito, credo tanto in questa squadra. sono convinto che si possa fare molto bene quest’anno”. Arrivato dalla Vis Artena, il difensore si è perfettamente integrato nell’ambiente del Valmontone 1921: “Sono qui da due anni e mi trovo davvero bene”. Nel prossimo turno la squadra giallorossa se la vedrà in casa contro la Spqv Velletri. “Mister Picci è stato molto bravo a gestire il k.o. rimediato contro la Vis Artena – sottolinea il responsabile del settore agonistico Fabio Carosi – I ragazzi hanno reagito molto bene sia a livello fisico che mentale, conquistando un successo importante. Questo organico è stato rinforzato con innesti importanti e possiamo sperare in qualcosa di più della salvezza”. Carosi è soddisfatto anche delle altre selezioni giovanili: “L’inizio nel complesso è stato positivo, anche se nell’ultimo turno l’Under 19 e l’Under 15 regionali hanno rimediato le prime sconfitte, ma stanno facendo bene. L’Under 17 regionale ha cominciato con tanti problemi, ma siamo certi che si riprenderà alla grande, mentre l’Under 14 regionale sta regalando grandi soddisfazioni. L’Under 21 che gioca in Terza categoria ha visto rinviata la prima gara di campionato e quindi debutterà questa domenica”.