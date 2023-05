Valmontone calcio, Picci: “Terzo posto? Sarebbe giusto premio per gruppo”

Valmontone (Rm) – L’Under 17 provinciale del Valmontone 1921 prova a togliersi un’ultima soddisfazione. I ragazzi di mister Francesco Picci vogliono inseguire fino all’ultimo il “sogno” del terzo posto in classifica. Per farlo dovranno vincere l’ultima partita di campionato in casa contro la Sambenedettese (squadra romana che porta il nome di quella marchigiana) e sperare che la Borghesiana non faccia risultato pieno contro l’ULN Consalvo, già vincitore del girone. “Noi scenderemo in campo per fare il massimo – dice Picci – Poi attenderemo notizie dall’altro campo. Il terzo posto sarebbe una soddisfazione per il lavoro che hanno portato avanti i ragazzi in questa stagione. Siamo partiti con una rosa un po’ ristretta, ma nel corso del tempo siamo riusciti a fare cose importanti, anche col contributo di alcuni ragazzi del gruppo 2007 (l’Under 16, ndr) guidato da mister Giovanni Innocenzi che ringrazio. Meritavamo di finire ancora più in alto per gli sforzi fatti: il gruppo è rimasto praticamente lo stesso di quello che ha affrontato a testa alta il campionato regionale nella scorsa stagione, mentre l’anno prossimo questi ragazzi “confluiranno” tutti nella futura Under 19 regionale. Sono tre anni che li alleno e sono certo che potranno fare bene non solo nella nuova categoria, ma che in prospettiva alcuni di loro potranno anche essere utili alla prima squadra”. L’ultimo turno ha regalato ai ragazzi di Picci una piccola amarezza: il pirotecnico match contro l’Astrea è finito 4-4 e per l’Under 17 provinciale del Valmontone 1921 c’è stata la beffa di una rimonta subita in extremis. “Abbiamo cominciato la gara col piede sbagliato andando in svantaggio, ma poi reagendo bene con l’eurogol di Abbafati e la rete di Del Brusco. Prima dell’intervallo un rigore inesistente ha regalato il pari all’Astrea. Nella ripresa altre due reti di Abbafati (autore di una tripletta complessiva, ndr) ci hanno mandato avanti 4-2, ma poi i capitolini sono riusciti a rimontare realizzando il 4-4 a due minuti dalla fine” conclude Picci.