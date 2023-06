Valle del Peschiera: confermato mister Pezzotti

Dopo la salvezza conquistata ai play out (tripletta di Ousmane Mounir) nel derby contro il Bf Sport, il Valle del Peschiera programma la prossima stagione con idee chiare a partire dal tecnico.

Per la prossima annata sulla panchina dei biancoazzurri ci sarà Lorezo Pezzotti. Il tecnico che ha portato alla salvezza in extremis al primo anno in Promozione è stato confermato. Insieme a lui conferma in blocco per tutto il suo staff da Ficorilli il suo secondo e Di Santo preparatore atletico.

Una mossa decisa della società che ora mira a completare lo staff tecnico inserendo la figura del preparatore dei portieri e fisioterapista.