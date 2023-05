Valle del Peschiera, Ousmane Mounir: "Ci godiamo la salvezza. Tripletta? Merito di tutta la squadra"

Il Valle del Peschiera ha conquistato la salvezza vincendo in trasferta il play out del Girone B del campionato Promozione contro il Bf Sport. Nel quattro a uno rifilato ai gialloneri spicca la tripletta di Ousmane Mounir, attaccante classe 2003 di origini senegalesi. MVP del derby salvezza, Mounir ha parlato in esclusiva a RomaToday.

Ousmane Mounir parla così del quattro a uno del Gudini: “Giocare queste partite è sempre un’emozione. Era molto importante. Ci eravamo allenati molto bene e siamo entrati in campo decisi. Sia tatticamente che tecnicamente eravamo ben presenti e ce la siamo giocata al meglio”. L’attaccante ha messo a segno una tripletta (momentaneo 0-3, ndr): “Nel primo ho seguito bene l’azione, ho intercettato un tiro di un compagno e calciato sul primo palo. Gol importante perché è arrivato a fine primo tempo. Nel secondo sono stato servito benissimo da un’imbucata di Di Lorenzo e ho incrociato sul secondo palo. Il terzo nasce su un lancio lungo del portiere Natali, ho approfittato di un errore del difensore e col sinistro ho fatto 0-3”. Protagonista assoluto della partita, ma Mounir non si prende tutti i meriti: “Io ho solo concluso tutto quello che ha fatto la squadra. Jacopo (Di Lorenzo, ndr) ha fatto una grande partita. È stato un lavoro di tutti”. Non mancano le dediche per la tripletta e la salvezza: “La dedico al mio procuratore Alessandro, a tutto lo staff, ai miei compagni e alla mia famiglia”.

Con questo successo il Valle del Peschiera ha mantenuto la categoria conquistata per la prima volta nella sua storia appena una stagione fa: “Era il nostro obiettivo. La prima stagione in Promozione è stata difficile ma abbiamo raggiunto l’obiettivo di inizio stagione e siamo contenti”. Mounir si è aggregato alla squadra in ritardo ma ambientarsi non è stato difficile: “Sono arrivato in ritardo ma qui sto bene. Per la stagione prossima non ho ancora parlato con la società. Vedremo cosa ci riserverà il futuro adesso ci godiamo il momento”.

Infine l’attaccante ci svela il suo idolo calcistico: “Il mio idolo è sempre stato Robinho. Figurati che in Senegal mi chiamano tutto così. È stato un grandissimo giocatore”.