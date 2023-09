Valle del Peschiera: Della Penna è il nuovo direttore generale

Novità importanti per il Valle del Peschiera, formazione che giocherà per la stagione 2023/2024 nel girone B del campionato Promozione Lazio.

La formazione sabina ha infatti annunciato sui suoi canali social il nuovo direttore generale della squadra: Fabrizio della Penna. Queste le prime parole del nuovo dirigente: “Sono onorato di entrare a far parte di un progetto importante come quello del Valle del Peschiera, trovo un gruppo di lavoro composto principalmente da amici che remano tutti nella stessa direzione. L'obiettivo è quello di una crescita costante che porti stabilità e sostenibilità al progetto. Le basi per realizzare qualcosa di importante ci sono tutte ad iniziare dalla scuola calcio per poi passare al settore giovanile che con l'operato dei rispettivi dirigenti stà già raccogliendo numeri interessanti finalizzati in quel percorso di crescita che tutti insieme ci siamo prefissati”.