Maverick Valenzi dice addio al Real San Basilio dopo 10 anni: ecco il messaggio dell'ex capitano

Grosse novità in casa Real San Basilio. Il club del presidente Desideri che da poche ore ufficializzato l'esonero di mister Andrea Simeone perde una colonna portante della squadra: Valenzi.

Il capitano del Real San Basilio, in rosa da 10 anni, dice addio ai rossoblù. Una scelta che il classe 1993 precisa tramite un post social presa a malincuore. Questo il messaggio dell'ormai ex capitano: "Dopo 10 anni finisce qui la mia esperienza al San Basilio,non avrei mai pensato arrivasse questo giorno,purtroppo come tutto c’è un inizio e c’è una fine. Però non ho rimpianti per questa maglia ho dato tutto me stesso e anche di più, questa maglia e stato tutto per me ho gettato sangue e sudore su ogni campo per fa si che questo nome andasse più in alto possibile. A malincuore questa maglia non la indosserò più ma dentro di me ci sarà per sempre… SAN BASILIO. IL TUO CAPITANO…. MV4".

A seguire Valenzi anche Tagliabue e Nuovo.