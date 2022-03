Valentino regala la vittoria al Colleferro dopo 84 giorni

Torna al successo dopo 84 giorni il Colleferro, e lo fa in rimonta sul campo del Morolo, cogliendo tre punti cruciali per la lotta salvezza. Dopo il vantaggio siglato da Pantano ci hanno pensato il nuovo acquisto Oduamadi e Valentino a guidare la rimonta per la squadra laziale, ora a sei lunghezze di vantaggio sul posto retrocessione occupato dal Pontinia con 20 punti. Resta a soli sei punti il Morolo, ormai candidato principale alla retrocessione assieme all'Atletico Lazio ancora senza punti in campionato.

Morolo - Colleferro 1-2 (15' pt Pantano (M), 25' pt Oduamadi, 45' pt Valentino)