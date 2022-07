Ora è ufficiale: Valentina Giacinti è una calciatrice della Roma Femminile

Era nell'aria e l'avevamo già annunciato, ma si attendeva la fine dell'Europeo. Adesso è ufficiale: Valentina Giacinti, che ieri ha salutato il Milan, è una nuova calciatrice della Roma Femminile. Si tratta del regalo della società a mister Spugna dopo la storica qualificazione in Women's Champions League

L'annuncio

Valentina Giacinti è ufficialmente una nuova calciatrice della Roma Femminile. L'annuncio tanto atteso è arrivato oggi. Questo è il comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentina Giacinti. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2025.". Giacinti e la Roma erano state vicine già nello scorso mercato invernale.

Le parole di Giacinti

Queste le prime parole di Valentina Giacinti in giallorosso: “Ho scelto la Roma perché la società sta investendo molto nel calcio femminile e ogni anno dimostra sempre di più di voler far bene. Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei obiettivi per quest’anno sono quelli di crescere tanto e riuscire a portare la Roma il più in alto possibile”.

Soddisfatta anche Betty Bavagnoli, ex tecnico della Roma che ha vinto la Coppa Italia 2021, ora Head of Women's Football: "Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Valentina, una calciatrice che ci ha mostrato fin da subito grande entusiasmo all’idea di indossare i nostri colori. Valentina è un’attaccante unica in Italia ed è stata un valore aggiunto in ogni squadra nella quale ha giocato, il suo arrivo è la conferma delle nostre intenzioni: continuare a essere protagoniste in Italia e iniziare a costruire un’identità internazionale".

I numeri di Valentina Giacinti

Valentina Giacinit, classe '94, è una delle attaccanti più importanti del panorama calcistico femminile italiano. In Serie A dove ha vestito fra le altre le maglie del Milan e della Fiorentina ha collezionato 233 presenze e 182 gol e per tre stagioni la miglior marcatrice del campionato italiano. Attaccante della Nazionale, è stata capitano del Milan (prima calciatrice rossonera a raggiunere i 50 gol col maglia del club lombardo) prima della rottura arrivata nella scorsa stagione e il prestito alla Fiorentina nella seconda metà di campionato. Nella scorsa Serie A, frenata da alcuni problemi fisici, si è resta protagonista con 10 gol fra cui un poker rifilato alla Lazio al Fersini. Esperienza in Italia ma anche internazionale con la Nazionale italiana e in Champions League.