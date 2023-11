Valentina Giacinti nominata miglior giocatrice al Gran Gala del calcio

Lunedì 11 dicembre 2023 al Radisson Blu GHR di Roma (via Domenico Chelini) si terrà ran Galà del Calcio ADICOSP Woman – Premio Sissy Tovato Mazza che vedrà tanti riconoscimenti per la Roma Femminile al Tre Fontane ha travolto l'Ajax per la seconda giornata di Champions League.

Le campionesse d'Italia infatti hanno faranno incetta di premi in campo e fuori dal campo. L'attaccante Valentina Giacinti fra le protagoniste della vittoria del tricolore è stata eletta miglior giocatrice della passata stagione (qui le sue prime parole dopo la vittoria dello scudetto). Non solo riconoscimenti per la bomber giallorossa, ma anche per Manuela Giugliano. La numero 10 romanista, assolita trascinatrice della Roma in questo avvio di stagione (vedi pareggio contro il Bayern Monaco in Champions League), ha vinto il premio Rabona Mobile “Miglior Goal” (destro al volo dal limite dell'area contro il Sassuolo).

A festeggiare in casa giallorossa anche il direttore sportivo Migliorati premiato come miglior ds. All'ex presidente della Roma, Rosella Sensi invece il premio Empowerment Calcio.

Di seguito tutti i premi e premiati/e: