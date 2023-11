Vagnoni e la forza della Romana "Nelle ultime settimane ci siamo compattati"

Dare seguito alla vittoria contro il Latte Dolce era di fondamentale importanza e la squadra di D'Antoni al Trastevere Stadium ha risposto presente. Il club di Settebagni si è imposto con un bel 1-3 in rimonta dando l'impressione di essere una squadra in salute sotto tutti i punti di vista. Tra le note più positive c'è senza dubbio Matteo Vagnoni, autore del momentaneo 1-1 che analizza in questo modo il periodo della Romana e la gara più nello specifico: “In queste ultime settimane in cui i risultati non ci sorridevano, la chiave è stata compattarsi ancora di più. In questo modo siamo riusciti a portare la coesione del gruppo, che da tempo avevamo creato fuori dal campo, anche dentro la partita e questo si è visto in ogni singolo contrasto. Allo Stadium ci siamo arrivati con maggiore consapevolezza delle nostre capacità, sia nei singoli ma soprattutto a livello collettivo, e lo abbiamo dimostrato con la reazione che abbiamo avuto subito dopo il gol subito”.

"Dobbiamo ripartire dalle ultime gare"

In questo senso la rete di Vagnoni è stata fondamentale visto che è arrivata un minuto dopo il momentaneo vantaggio di Crescenzo: “Vengo da una stagione in cui sono riuscito a fare 4 gol ma di certo mai ero riuscito a segnare col mancino. La felicità è stata tanta e ci tenevo ad esultare anche con i compagni che non erano in campo. Per l’economia della gara riportare subito in parità il risultato ci ha dato nuove energie e, allo stesso tempo, ha troncato le gambe agli avversari”. Nel prossimo turno la Romana affronterà l'Ischia tra le mura amiche e Vagnoni ne parla in questo modo: “Dobbiamo ripartire dalla mentalità e la concentrazione che abbiamo messo nelle ultime gare, poi in settimana il mister insieme allo staff ci daranno i giusti consigli per poter affrontare al meglio l'Ischia”.