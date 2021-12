Vaccini ai bambini: centri informativi allo stadio per la Supercoppa Femminile

In occasione della presentazione alla Stazione Tiburtina, della presentazione della Supercoppa Femminile che si svolgerà nelle città di Latina e Frosinone il 5 e l'8 gennaio con la Roma femminile protagonista, è intervenuto Roberto Tavani delegato allo Sport della Regione Lazio.

Hub vaccinali allo stadio

Tavani nel suo intervento ha parlato della situazione dei vaccini nel Lazio che continua "in maniera spedita". Il delegato allo Sport ha annunciato che in occasione delle partite, in accordo col Presidente di Regione Nicola ZIngaretti e Alessio D'Amato Assessore alla Sanità della Regione, allo stadio Francioni di Latina e al Benito Stirpe di Frosinone saranno attivati degli hub vaccinali dove sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione.

Vaccini ai bambini

Non solo hub vaccinali per adulti ma la Regione Lazio pensa anche ai bambini. Nel Lazio dal 15 dicembre è partita la campagna vaccinale anti covid per bambini in età pediatrica. Per questo tema delicato, Tavani ha annunciato che in prossimità degli stadi di Latina e Frosinone, in occasione della Supercoppa Femminile saranno allestiti dei desk infortmativi per i genitori sul tema delle vaccinazioni pediatriche. "Questo sistema di sinergia fra salute e sport" - dice Tavani - "può darci lo slancio giusto alla campagna vaccinale nel Lazio".