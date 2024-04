UniPomezia - Vicovaro, le parole di Marco Lupi "Pronti a dare tutto"

L’Unipomezia lancia la volata finale. Quattro partite per trasformare in realtà quel sogno che Casciotti è i suoi ragazzi portano avanti da inizio anno. Ora i rossoblù si preparano alla sfida contro il Vicovaro: “È sicuramente una partita non facile perché il Vicovaro è una buona squadra - dichiara Marco Lupi - la stiamo preparando bene e siamo pronti per domenica. Vogliamo vincere la partita”. Una vittoria per continuare a correre e lasciare tutti dietro le spalle: “Stiamo bene, siamo carichi. Ormai mancano solo quattro partite alla fine del campionato e perciò dobbiamo dare tutto per cercare di vincerle tutte. Siamo padroni del nostro destino è questa è la cosa più importante, siamo consapevoli che non sarà facile ma è da inizio anno che siamo lì sopra, siamo abituati alle pressioni che magari ci sono a questo punto dell’anno e perciò non vogliamo mollare di un centimetro”.

[ufficio stampa UniPomezia]