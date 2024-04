UniPomezia - Vicovaro 3-1, le parole di capitan Federico Valle "Vogliamo essere primi fino alla fine"

L’Unipomezia non vuole fermarsi. La squadra di Casciotti batte il Vicovaro e tiene saldamente in mano il primato. A dar voce ai rossoblù è capitan Valle: “Quella contro il Vicovaro è stata una vittoria importante per continuare a credere in quell’obbietto che da inizio anno ci siamo prefissati. Non era semplice ma siamo stati bravi nell’incanalare subito la gara su dei binari a noi congeniali per poi gestire con maturità il risultato contro un avversario forte che ci ha messo in difficoltà pure all’andata”. Un successo che ha visto il fantasista mettere la firma sul gol che ha aperto le danze: “Ovviamente sono felice di aver segnato ma non sono uno di quelli che il gol ce l’ha nel sangue, vivo più di giocate anche se – continua poi il capitano ridendo - ammetto che era ora che iniziassi a segnare anche io quest’anno”. Dopo la battuta però Federico Valle ha una dedica da fare: “Il gol lo voglio dedicare a mia figlia che nascerà tra poco”. Il fantasista lancia poi uno sguardo alla volata finale: “Può succedere di tutto, abbiamo una grande squadra dietro anzi due perché ora si è fatto avanti anche il Gaeta. Noi siamo stati primi da inizio anno e vogliamo continuare ad esserlo. Ce lo meritiamo per come lavoriamo ogni giorno della settimana con mister Casciotti, il prof Schiavoni e il mister Rubino. Stiamo dando il massimo insieme a tutti i miei compagni che sono grandi calciatori oltre ad essere grandi uomini. Noi siamo pronti a dare tutto poi sarà il campo a decidere chi sarà il migliore”.

[ufficio stampa UniPomezia]