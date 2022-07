UniPomezia, arriva Valerio Giori per la porta

Nuovo arrivo in porta per l'UniPomezia, che con Valerio Giori blinda la sua porta. “Ho trovato un gruppo già unito, sia nello spogliatoio che in campo. Il mister e il suo staff sono sempre a nostra disposizione e vogliosi di far bene sin da subito. Sono contento di essere qui, per me è una stupenda opportunità perchè ho trovato una grande società con ambizioni importanti. Ci tengo a ringraziare oltre che mister Scudieri e il ds Quadraccia, anche il presidente Valle, il vicepresidente Morelli, il dg Proietti e il dottor Stazi. Tutti mi hanno dimostrato una grande fiducia che non vedo l'ora di ripagare sul campo”. Il portiere, reduce da due annate in Serie D con le maglie di Ostiamare e Rieti, fissa gli obiettivi: “Fare bene e vincere per ripotare l'Unipomezia dove merita di stare. Abbiamo grandi giocatori in squadra e uno staff di primo livello. Le qualità per far bene ci sono tutte ma la differenza dobbiamo farla noi giocatori in campo dove dovremo guadagnarci ciò che ci spetta con cuore, testa, grinta e magari anche con l'aiuto dei tifosi. Io ci credo e sono certo che questo gruppo potrà fare cose importanti”.