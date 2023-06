UniPomezia, ufficiale la conferma di Di Mauro

Anche nella prossima stagione Diego Di Mauro sarà un giocatore dell’Unipomezia. Una conferma importante per mister Casciotti che potrà così contare su un elemento di grande qualità per il proprio reparto arretrato. “L’obiettivo – spiega il difensore – è sempre quello di cercare di migliorarsi. Sono voluto rimanere perché, quando ho scelto di vestire la maglia dell’Unipomezia lo scorso anno, ho spato in pieno il progetto. Nonostante l’annata complicata che abbiamo appena passato continuo a crederci fortemente. Questa società rasenta il professionismo per organizzazione e per i mezzi che ci mette a disposizione e quindi sono sicuro che riusciremo a far bene”. Di Mauro è pronto dunque a rimboccarsi le maniche e non vede l’ora di ricominciare: “Personalmente proverò a dare ancora di più. Ancor più che negli anni precedenti, in questa stagione a fare la differenza sarà ciò che c’è dentro lo spogliatoio, oltre ovviamente l’aspetto tecnico di ogni singolo giocatore che però per me non sarà il fattore maggiormente incisivo nell’economia del campionato. Quello del gruppo sarà un aspetto su cui dovremo martellare fin da subito e in fondo siamo rimasti in blocco dallo scorso anno proprio per partire fin da subito con le idee chiare. Questo sarà un anno diverso dal solito per l’Unipomezia viste le riconferme così numerose ma per me potrebbe rivelarsi la formula giusta per far bene”.

[ufficio stampa UniPomezia]