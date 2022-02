UniPomezia, ufficiale l'esonero di mister Centioni

La sconfitta con il Tiferno Lerchi è fatale all'allenatore dell'UniPomezia David Centioni, che è stato sollevato dal suo incarico a seguito della sconfitta. Di seguito il comunicato del club pometino che annuncia il cambio di panchina. "L’Unipomezia comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il tecnico David Centioni. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto nei mesi in cui è stato chiamato a guidare la squadra rossoblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale.".