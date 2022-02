UniPomezia, ufficiale l'arrivo di Scardola dal Civitavecchia

Sarà Edoardo Scardola il nuovo rinforzo per il campionato di Serie D dell'UniPomezia, e il giocatore in arrivo dal Civitavecchia si è raccontato al sito ufficiale del club pometino. “Sono contentissimo di essere qui. Già in passato c'era stato più di qualche contatto con la società ma poi il mio arrivo non si è mai concretizzato. Adesso però sono felice di poter finalmente vestire questa maglia e darò il massimo per ripagare la fiducia che hanno riposto in me il club e il presidente Valter Valle”. Il nuovo giocatore dell'UniPomezia è carico per un finale di stagione da protagonista “Questa è una squadra forte che a dicembre è stata ulteriormente rinforzata da un mercato decisamente accurato da parte della società. Conoscevo tanti dei ragazzi già prima di arrivare e perciò sono certo che questo gruppo ha tutte le qualità necessarie per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Da qui alla fine dovremo giocarcela su ogni campo e affrontare ogni partita come fosse una finale, personalmente arrivo nello spogliatoio in punta di piedi con la volontà di portare la mia esperienza e pronto a dare il mio contributo quando il mister ne avrà bisogno”.