UniPomezia, ufficiale l'acquisto di Spadini

Rinforzo in porta per l'UniPomezia che si assicura la firma di Alex Spadini, portiere classe 2001 in arrivo dal Novara. Il nuovo giocatore si è presentato così ai suoi nuovi tifosi. “Sono arrivato solo ieri ma le prime impressioni sono sicuramente più che positive. Mi sto trovando molto bene, sia con lo staff tecnico che con i miei compagni di squadra. Venire all’Unipomezia era una possibilità allettante e perciò ho subito accettato. Questa è una società che mi è sempre piaciuta molto, solida e che ha saputo costruire un ambiente sano. I miei obiettivi sono accomunati a quelli del gruppo. Se faccio bene singolarmente automaticamente ne giova anche la squadra quindi spero di fare il meglio e di aiutare questo club il più possibile”.