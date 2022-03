UniPomezia, ufficiale il nuovo allenatore

L'UniPomezia ha finalmente comunicato il sostituto di David Centioni sulla panchina della squadra del girone E di Eccellenza, e si tratta di un nome conosciuto a tutti i tifosi pometini, quello di Claudio Solimina. L'allenatore aveva guidato l'UniPomezia praticamente un anno fa, gettando la base per la promozione in Serie D. “Torno qui a quasi un anno di distanza. Questa è una società che mi è sempre rimasta nel cuore, l'anno scorso lasciai con grande rammarico perchè grazie agli sforzi di tutti, dal presidente al direttore Proietti e al dottor Stazi, avevamo creato una grande squadra che ha poi confermato sul campo di essere la più forte di tutti. Dentro di me ho sempre avuto la speranza di poter tornare a vestire questi colori ed ora che è successo sono davvero felice”.

La sfida che attende Solimina e il suo staff non sarà delle più semplici, vista la complicata situazione di classifica dei pometini. “Arrivo in un momento complicato, inutile nascondersi, c'è tanto lavoro e poco tempo per farlo. Questo è un gruppo che ha buone qualità, sia fisiche che tecniche ma anche domenica in campo si è vista una squadra che ha paura di fare la partita. Mancano dodici partite e c'è da cambiare atteggiamento, subito”. In chiusura è lo stesso Solimina a svelarci quali saranno i primi cambiamenti che intende portare: “Per come sono fatto, nessun obiettivo è impossibile anche se l'esperienza che ho maturato mi dice che non sarà facile. Se vogliamo salvarci dobbiamo cambiare atteggiamento, nelle dodici partite che restano voglio una squadra che sia libera di testa, coraggiosa e sempre pronta a giocarsi la sua partita senza paura”.