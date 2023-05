UniPomezia, svelato l'organigramma della prossima stagione

Dopo l’annuncio della separazione con il tecnico Raffaele Scudieri ed il suo staff, l’ASD Unipomezia svela il nuovo organigramma tecnico per la stagione 2023-24 ripartendo da figure che hanno i colori rossoblù cuciti addosso. Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Manuel Panini, che negli ultimi tre anni ha indossato la maglia dell’Unipomezia onorandola fino alla fine, mentre il tecnico che guiderà la squadra sarà Andrea Casciotti. Per lui si tratta di un gradito ritorno all’Unipomezia avendo condiviso con il club del presidente Valle la gioia delle vittorie delle due Coppe Italia di Eccellenza e l’approdo in Serie D. Ad affiancarlo, nelle vesti di secondo allenatore, ci sarà Luca Rubino, anche lui un elemento ricercato e selezionato minuziosamente dalla società.

ORGANIGRAMMA 23/24

