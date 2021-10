UniPomezia, Suffer suona la carica "Siamo sulla strada giusta"

E' sempre più vicina la terza giornata di Serie D in casa UniPomezia. La squadra di mister Foglia Manzilla non ha iniziato il campionato con il piede giusto, con 0 punti e 9 gol subiti nelle prime due partite. A parlare all'antivigilia della partita di domenica è l'esterno Samuele Suffer. "Nello spogliatoio si comincia a respirare un'aria positiva ma è ovvio che fino a quando non arriverà un risultato positivo nessuno di noi sarà tranquillo o soddisfatto. Il gruppo però c'è, siamo uniti e secondo me siamo sulla strada giusta”.

Nonostante il pessimo periodo Suffer non perde la fiducia e suona la carica per la sua squadra. “Sarà sicuramente una gara difficile, come del resto lo sono tutte in questa categoria. Noi però se andremo lì con la stessa voglia che abbiamo mostrato contro l'Arezzo sicuramente faremo molto bene. Nonostante ci manchi ancora la vittoria io sono convinto che la nostra squadra ha qualità importanti, ci manca solo quel pizzico di serenità in più che se riusciamo a trovare ci farà fare molto bene”.