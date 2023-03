UniPomezia, Suffer suona la carica "Testa alla Boreale"

Chi si ferma è perduto. Appena messa in archivio la bella vittoria contro la Vis Sezze, per l'Unipomezia è già tempo di tornare in campo. La squadra di Scudieri, questo mercoledì, sarà infatti chiamata al big match contro la Boreale. I rossoblù si presentano a questa sfida in grande forma così come conferma anche Samuele Suffer: “Domenica è arrivata una grande vittoria. Centrare i tre punti è stato importante soprattutto perchè sono arrivati grazie ad una grande prestazione da parte di tutti. Siamo molto felici ma dobbiamo restare concentrati perchè mercoledì andremo ad affrontare la Boreale”. Gara delicata ma alla quale il gruppo si presenta con un biglietto da visita importante visto il recente stato di forma: “Dobbiamo continuare a cavalcare questa onda di positività e capire che, proprio come facciamo in casa, anche in trasferta possiamo far male davvero a chiunque”. Da questo punto di vista non sarà certo impresa semplice visto che quella di Granieri è sicuramente una delle formazioni più solide di questo campionato. “Per le qualità offensive che abbiamo – aggiunge poi l'esterno rossoblù - l'importante sarà entrare in campo decisi e determinati. Dobbiamo giocare come sappiamo e fare ciò che proviamo durante la settimana, se lo faremo sono certo che riusciremo a centrare un risultato positivo”.

[ufficio stampa UniPomezia]