UniPomezia, Suffer sulla Vis Sezze "Faremo una grande gara"

L'Unipomezia si prepara ad affrontare la trasferta in casa della Vis Sezze. A parlare in casa rossoblù è il giovane Federico Suffer che racconta le sensazioni in vista del prossimo match: “E' stata una settimana importante, abbiamo lavorato tanto animati da una grande voglia di riscatto dopo l'ultimo e inaspettato pareggio contro il Fiano Romano”. Un punto arrivato in trasferta con il centrocampista che poi aggiunge: “Vogliamo sbloccarci e sfatare questo tabù che fino a qui ci ha visto andare ancora alla ricerca della prima vittoria in trasferta. Sono certo però che domenica ci riusciremo e finalmente festeggeremo anche lontani dalle mura amiche”. L'Unipomezia affronterà una Vis Sezze che ha già eliminato in Coppa Italia ma Suffer non vuole abbassare la guardia: “Proprio in Coppa abbiamo visto che sono una squadra con buone qualità. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi e concentrarci sul nostro gioco perchè siamo una squadra forte e possiamo fare bene contro chiunque. La squadra è pronta e sono certo che faremo una grande gara”.

[ufficio stampa UniPomezia]