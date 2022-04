UniPomezia, Suffer spera nella salvezza "Dobbiamo continuare a fare bene"

La sfida con la Trestina sarà una delle tante finali che attendono l'UniPomezia in questo scorcio di stagione, e Samuele Suffer sa che devono arrivarci preparati.“Possiamo e dobbiamo continuare a fare bene, il trend è positivo, stiamo bene e mentalmente carichi. Siamo riusciti a tirare fuori le nostre vere qualità e ora dobbiamo continuare così senza perderci per strada”. Suffer conclude parlando del finale di stagione che attende la squadra pometina. “Non ci sono formule particolari se non quella del lavoro. Dobbiamo continuare così, come stiamo facendo, mettendo in campo tutto quello che abbiamo, nulla di meno. Ciascuno di noi a suo modo dovrà cercare di dare un contributo positivo alla squadra e, così come stanno arrivando ora, i risultati continueranno ad arrivare. Ne sono certo”.