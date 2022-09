UniPomezia, Suffer scuote la squadra "Abbiamo dimostrato chi siamo"

L'Unipomezia ha dimostrato di sapersi rialzare alla svelta. I ragazzi di Scudieri, dopo il passo falso contro l'Indomita Pomezia, è tornata subito a correre riprendendo la propria marcia trionfale già dalla sfida contro il Quarto Municipio. “A parer mio è stata una partita nella quale abbiamo avuto il gioco in mano per gran parte del tempo. Centrare questa vittoria era fondamentale per far capire alle altre squadre che il risultato di domenica scorsa contro l'Indomita Pomezia è stato soltanto un incidente di percorso”. Percorso che ora metterà i rossoblù di fronte ad una sfida tutt'altro che semplice contro la W3 Maccarese: “Per far bene – continua poi l'esterno sinistro – non dobbiamo far altro che essere noi stessi, così come abbiamo fatto contro il Quarto Municipio. Dovremo mettere in pratica ciò che proveremo in settimana in allenamento e essere tutti uniti, se ci riusciremo allora potremo davvero puntare alla vittoria”.