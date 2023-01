UniPomezia, Scudieri è il nuovo allenatore

L'Unipomezia ufficializza il ritorno di Raffaele Scudieri alla guida tecnica della prima squadra. Il club, viste le grandi motivazioni dell'allenatore e la conoscenza approfondita delle dinamiche societarie e di spogliatoio maturate nella sua precedente esperienza in rossoblù, ha individuato in lui il profilo giusto da cui ripartire. “Assieme al mio staff - dichiara Scudieri - cercherò di dare il mio contributo, come ho sempre fatto, per risalire la classifica. Ai giocatori ho chiesto di ragionare partita dopo partita dando sempre il massimo. Personalmente torno con lo stesso entusiasmo di prima e sono convinto che con grande sacrificio da parte di tutti e voglia di fare possiamo risalire la china”.

[comunicato ufficiale UniPomezia]