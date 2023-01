UniPomezia, le parole di Rossi "Contro il Quarto Municipio con determinazione e voglia"

L'Unipomezia si prepara ad affrontare il Quarto Municipio. Trasferta insidiosa per i rossoblù che però arrivano a questa sfida forti della grande vittoria centrata nel derby contro l'Indomita Pomezia: “E' stato un successo importante – dichiara Daniel Rossi – non tanto perchè era un derby quanto piuttosto per quello che è significato per noi. Venivamo da un momento complicato in cui abbiamo raccolto poco ma non abbiamo mai mollato, da due o tre settimane abbiamo alzato il ritmo anche in allenamento e siamo ripartiti subito forte con la consapevolezza di non poter più sbagliare”. L'attaccante si concentra poi sulla sfida al Quarto Municipio: “Domenica sarà una delle tante partite dure che ci aspettano da qui alla fine. Giochiamo contro un'ottima squadra che sta facendo benissimo e perciò dovremmo affrontarla come abbiamo fatto domenica, dal primo minuto con determinazione e voglia di portare a casa punti importanti. La differenza la farà l’idea che ognuno di noi in cuor suo sa, cioè che non possiamo più sbagliare e che dobbiamo tornare nelle parti alte della classifica cioè il posto dove meritiamo. Abbiamo tutto per farlo”.

[ufficio stampa UniPomezia]