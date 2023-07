UniPomezia, promosso il classe 2005 Morelli in prima squadra

L’Unipomezia aggiunge un altro tassello alla squadra che è pronta ad iniziare la nuova stagione. Si tratta di Andrea Morelli, giovane centrocampista che dopo aver assaggiato la prima squadra già nella passata stagione ora entra stabilmente nello spogliatoio dell’Eccellenza rossoblù. “Sono molto contento di questa riconferma e di far parte ancora dell’Unipomezia”. Una scelta, quella fatta dal club, che dimostra quanto la società sia decisa a valorizzare l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile divenuto un bacino tecnico da cui attingere con sempre maggiore continuità. A testimoniarlo è lo stesso Morelli: “La soddisfazione che mi porto dietro è che tutti gli sforzi e i sacrifici fatti sono stati ripagati al meglio entrando a far parte stabilmente della prima squadra. Questo per me è importante perché ho trovato una società che ha dimostrato con i fatti di saper mantenere le promesse. La scorsa stagione mi hanno dato fiducia e la possibilità di far parte ora della rosa dell’Eccellenza è la prova tangibile di come il club stia puntando con sempre maggiore forza sui suoi giovani e questo per noi che veniamo dal settore giovanile è sicuramente un punto fondamentale”. In chiusura il classe 2005 ci dice cosa si aspetta dal suo primo anno tra i grandi: “Mi aspetto di continuare a crescere, sempre di più. Lo farò imparando dai più grandi, rubando con gli occhi la domenica così come durante gli allenamenti e questo è anche uno dei miei segreti. Non mi preoccupo per l’inserimento nello spogliatoio perché già lo scorso anno mi sono trovato davvero bene e di questo ringrazio davvero i miei compagni”.

[ufficio stampa UniPomezia]