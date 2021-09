UniPomezia (calcio, Serie D) il presidente Valle "Vogliamo essere protagonisti"

La stagione 2021/2022 della Serie D è alle porte e le squadre cominciano a presentare ufficialmente le loro rose. Chi ha presentato ieri in grande stile è l'UniPomezia, che all'Hotel Antonello ha tenuto una cerimonia per la prima storica rosa della società che esordirà in Serie D. La soddisfazione del presidente Walter Valle è palpabile già dalle dichiarazioni date alla pagina ufficiale della società. "Tutto procede come da programma. La squadra è in fase di collaudo e la stiamo mettendo a punto. Ora aspettiamo il girone per poterci regolare sul campionato che ci aspetta. Il sogno della D si è avverato e ripartiamo con molti ragazzi che ci hanno aiutato a raggiungerlo, così come lo staff tecnico che è stato riconfermato. A loro abbiamo aggiunto alcuni innesti importanti e ce la vogliamo giocare sul campo. Obiettivi? Non ho mai allestito squadre solo per partecipare e vogliamo essere protagonisti.". Qualche parola anche sull'argomento professionismo, questione importante in casa UniPomezia. “Dobbiamo fare una programmazione per cercare di raggiungerlo nell'arco di due anni. Per me la vittoria rimane l'unico risultato, anche se quest'anno, in una nuova categoria, sarà più difficile. Dovremo essere seri nel lavoro, ma sempre senza dimenticare il divertimento”.