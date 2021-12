UniPomezia, parla il match winner De Iulis "Siamo sulla strada giusta"

L'UniPomezia ha trovato una vittoria importantissima contro il Rieti, arrivata con un rocambolesco 4-3 in rimonta firmato da Andrea De Iulis, autore allo scadere della rete che ha dato i tre punti ai pometini. Il giocatore ha commentato così la partita e il momento generale della squadra, che nelle ultime partite è apparsa in risalita di risultati e prestazioni. “Ieri è stata una partita al cardiopalma, pirotecnica e densa di emozioni. Ci sono stati almeno venti minuti di fuoco e alla fine siamo riusciti noi a vincerla. É stata una vittoria importantissima soprattutto perché ci dà continuità. Non avevamo mai vinto due partite consecutivamente e questo vuol dire che ci siamo messi sulla strada giusta. Adesso sono fondamentali i risultati al di là delle prestazioni, è vero che ci siamo rialzati ma ancora non abbiamo fatto nulla visto che la classifica resta complicata. E poi i risultati aiutano per il morale e per la serenità della squadra e della società. Perciò avanti così”. De Iulis ha parlato così del suo difficile avvio di stagione a livello fisico, riscattato dal gol contro il Rieti. “Adesso anche io sto trovando continuità a livello fisico. Purtroppo sono stato flagellato da diversi problemi ma finalmente ho ritrovato un buon equilibrio. So quello che valgo ed ora sarà tutto più semplice anche per me. Segnare fa sempre piacere ed influisce sicuramente in maniera positiva sul morale”.