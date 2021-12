UniPomezia, parla Bergami "Si è creata una grande sintonia"

E' un buon periodo per l'UniPomezia dentro e fuori dal campo, e a testimoniarlo sono le parole di Marco Bergami, preparatore dei giovani portieri della squadra pometina, che per la pagina ufficiale ha parlato del suo stimolante lavoro nella formazione dei giovani. “Questo incarico per me rappresenta uno stimolo importante. In passato avevo sempre lavorato con prime squadre ma una volta parlato con il vicepresidente Morelli e con il responsabile Gallo non ho esitato ad accettare di intraprendere un percorso di crescita non solo per i ragazzi ma anche per me stesso. Qui ho trovato tanti ragazzi in gamba, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Sono sempre vogliosi di imparare e pronti a mettersi a disposizione. Si è creata una grande sintonia e questo poi si rispecchia in campo come mostrano i risultati”.