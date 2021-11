UniPomezia, pareggio nel finale contro lo Scandicci

E' mancato poco all'UniPomezia per trovare la prima vittoria in campionato, sfuggita per un soffio con il gol di Francalanci al 39' del secondo tempo. Dopo una prima fase della partita combattuta, con lo Scandicci vicino al gol, è il solito Ramceski al 26' a portare in vantaggio l'UniPomezia, bravo a raccogliere la sponda di De Iulis e a portare la sua squadra in vantaggio all'intervallo. Nel secondo tempo l'UniPomezia cerca insistentemente il secondo gol con De Iulis, che si fa salvare sulla linea il gol del 2-0 da Temperanza. Lo Scandicci però trova la beffa al 39', firmata da Francalanci che trova il gol in mischia che toglie due punti che sembravano fatti per l'UniPomezia, che si può comunque consolare con la buona partita disputata.

SERIE D

UNIPOMEZIA – SCANDICCI 1-1

UNIPOMEZIA Siani, Del Duca, Santese (14'st Di Battista), Suffer, Cruciani (45'st Porzi), Schiavella, Ramceski (19'st Lupi), Ilari, Delgado (28'st Tozzi), De Iulis An., Valle (14'st Panini) PANCHINA Beccaceci, Passi, Ronci, Marini ALLENATORE Centioni

SCANDICCI Temperanza, Ficini, Gianneschi (40'st Grillo), Burato, Santeramo, Francalanci, Kernezo, Tacconi, Vanni (19'st Saccardi), Mariani (19'st Pierangioli), Marini PANCHINA Bruni, Edu, Gianassi, Frascadore, Sinisgallo, Imbrenda ALLENATORE Rigucci

MARCATORI Ramceski 26’st (U), Francalanci 39’st (S)

ARBITRO Bonci di Pesaro

ASSISTENTI Bosco di Lanciano e Giorgetti di Vasto

NOTE Ammoniti Ramceski, Suffer, Di Battista, Santeramo, Marini, Saccardi Angoli 1-9 Rec. 1’p - 4'st