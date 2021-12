UniPomezia - Montespaccato rinviata, ecco le motivazioni

Non si giocherà UniPomezia - Montespaccato, in programma oggi pomeriggio a Pomezia per il girone E del campionato di Serie D. La partita è stata rinviata per il maltempo che si è abbattuto su tutto il Lazio e che tra nevicate e forti pioggie ha causato tanti problemi per la regione. La partita doveva iniziare alle 14.30, ma sin da subito il direttore di gara e i calciatori si sono resi conto dell'impraticabilità del campo, fiaccato dalle pioggie e reso troppo zuppo persino per far rimbalzare correttamente il pallone. Dopo un sopralluogo con l'arbitro e i capitani delle due squadre si è deciso di rinviare la partita a data da destinarsi, l'ennesima di questa giornata di calcio dilettantistico sferzato dai tanti rinvii a causa del maltempo.