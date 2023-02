UniPomezia, le parole di Valle "Vittoria fondamentale per continuare a credere nel sogno"

L'Unipomezia continua a scalare la classifica. La squadra di Scudieri, grazie alla splendida vittoria contro la W3 Maccarese, prosegue infatti nella rincorsa ai piani alti. A commentare il recente successo è il capitano Federico Valle: “La vittoria di ieri era importantissima. Avevamo un solo risultato, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto per poter continuare a credere nel nostro sogno”. Il fantasista rossoblù parla poi del cammino non sempre semplice che ha avuto la squadra nel corso della stagione ma sempre puntando dritto verso grandi obiettivi: “Il calcio purtroppo a volte è fatto anche di delusioni ma l'Unipomezia non muore mai e noi ci crederemo fino alla fine. Io in primis ci tengo a trasmettere al gruppo la forza e l'importanza del progetto che ha questa società. Purtroppo in passato siamo stati penalizzati da tanti fattori come la mancanza di uno stadio che tutt'ora sussiste. L'Unipomezia però ha dimostrato di non volersi arrendere, di sapersi rimboccare le maniche e speriamo che a partire dal prossimo anno cambino tante cose. Noi intanto continuiamo a credere nella Serie D, più che mai”.

[ufficio stampa UniPomezia]