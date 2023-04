UniPomezia, le parole di Valle "Ripartiamo più forti di prima"

L'Unipomezia si gode la bella vittoria contro l'Astrea. Una prestazione sontuosa da parte dell'undici di Scudieri in cui uno dei protagonisti è stato sicuramente Federico Valle. Il capitano dei rossoblù commenta così la prova dei suoi: “Siamo sicuramente soddisfatti della vittoria e della prestazione. Ovviamente sono felice di aver segnato ma non è ciò che più mi interessa. Ora ciò che conta davvero è giocare al meglio le gare che restano da qui alla fine per onorare campionato e soprattutto questa maglia”. L'attaccante parla poi della stagione guardando con un pizzico di rammarico a cio che è stato ma con la consueta voglia di riportare l'Unipomezia a ricoprire quanto prima il ruolo di protagonista: “Purtroppo l'annata non è certo andata come speravamo. Il calcio però è anche questo, va accettato il verdetto del campo anche se tutti avevamo la speranza che questa sarebbe stata una stagione di passaggio in Eccellenza per il pronto ritorno in Serie D. Non è stato così ma ora dobbiamo rimboccarci le maniche, imparare dagli errori commessi e ripartire più forte che mai”.

[ufficio stampa UniPomezia]