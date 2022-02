UniPomezia, le parole di Tozzi "Potremo dire la nostra fino alla fine"

Un gol di Gian Piero Tozzi ha firmato la rimonta dell'UniPomezia contro il Foligno, e proprio l'autore del gol ha parlato ai microfoni del club del momento speciale. “Era una partita fondamentale, sono contento di come sono entrato e del contributo che ho dato alla squadra. Ero molto carico, un po' perchè era una gara importante che non potevamo sbagliare, un po' perchè giocavo contro una mia ex squadra e quindi sentivo di poter e voler far bene. Certo, rimane il rammarico per non aver centrato la vittoria ma secondo me abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai. Purtroppo a volte abbiamo avuto un approccio un po' molle alle partite ma comunque abbiamo sempre dimostrato di esserci fino alla fine. Se riusciamo a correggere l'aspetto iniziale sicuramente potremo raccogliere di più”. L'attaccante dell'UniPomezia parla anche del finale di stagione che aspetta i pometini.“Si dice sempre che il girone di ritorno sia più duro di quello di andata. Tante squadre si sono rinforzate e ora i punti hanno un peso specifico ben diverso rispetto all'andata. Da qui in avanti sarà fondamentale avere continuità provando a far punti anche su campi difficili come sarà quello di Tiferno. Se ci riusciamo e saremo compatti come gruppo credo proprio potremo dire la nostra fino alla fine”.