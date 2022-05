UniPomezia, le parole di Tozzi "Con la Sangiovannese la partita dell'anno"

Si avvicina per l'UniPomezia la sfida con la Sangiovannese, decisiva per il destino della stagione. Lo sa bene Gian Piero Tozzi, attaccante dell'UniPomezia, che prova ad analizzare la sfida. “Sarà la partita dell'anno perchè rappresenta un playout anticipato e soprattutto ci da la possibilità di giocarci uno spareggio per mantenere la categoria. Tutti siamo consapevoli dell'importanza di questa gara, sappiamo di non poter sbagliare e che dovremo dare tutti qualcosa in più in una partita che andrà giocata più col cuore che guardando all'aspetto tecnico o tattico. A questo punto contano soprattutto le motivazioni, vince chi riesce a gestire meglio le pressioni e le motivazioni. Sono certo che il gruppo ne sia consapevole e domenica darà tutto”.

Tozzi parla così della sfida contro la Sangiovannese. “Affrontiamo quella che secondo me è un'ottima squadra. Sono giovani, corrono molto ma dispongono comunque di buone individualità. Sarà una partita complicata in cui noi dovremo essere bravi a sfruttare i nostri punti di forza e giocarcela al 100% nei duelli individuali. La stiamo preparando giorno per giorno, con la giusta carica, per dare tutto nei novanta minuti di domenica”.