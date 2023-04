UniPomezia, le parole di Suffer "Onoreremo il campionato fino alla fine"

Dopo la strepitosa rimonta contro il Nettuno, l'Unipomezia è tornata al lavoro. A dar voce al gruppo di mister Scudieri è Federico Suffer che si dice subito molto soddisfatto della prestazione della squadra: “Siamo partiti male ma siamo stati bravi a restare sul pezzo e a riprenderci. La squadra con il passare dei minuti è cresciuta ed ha chiuso alla grande. Sono contento della vittoria e ora continueremo a lavorare per centrarne altre”. La volontà del gruppo è infatti proprio quella di chiudere in bellezza la stagione: “Purtroppo non correremo per l'obiettivo che qui tutti speravano di raggiungere ma ciò non toglie che lotteremo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Lo faremo per noi e soprattutto per la società che merita quante più soddisfazioni possibili”. In chiusura il giovane attaccante parla poi della sua esperienza con l'Under 19 visto che nel corso della stagione è stato un importante valore aggiunto per la formazione di mister Arcieri: “Mi ha fatto molto piacere dare un contributo positivo anche per ripagare la fiducia che i compagni di squadra hanno avuto in me fin da subito, mi hanno accolto sempre bene nello spogliatoio. Stanno dando vita ad un campionato importantissimo e mi auguro che riescano a tagliare quale traguardo per cui hanno lavorato tanto, se lo meritano”.

[ufficio stampa UniPomezia]