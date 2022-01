UniPomezia, le parole di Suffer "Momento prezioso per recuperare le energie"

Torna a parlare Samuele Suffer, terzino sinistro classe 2002 dell'UniPomezia, che approfitta della pausa forzata dei campionati per parlare di queste settimane di allenamento agli ordini di mister Centioni. “Questo periodo senza partite è stato importante, ci ha permesso di recuperare energie preziose per il campionato. Comunque abbiamo continuato a lavorare allenandoci con grande intensità. Siamo pronti per ricominciare al meglio”. Qualche parola per il proseguimento del campionato, che nel caso dell'UniPomezia non riprenderà il 23 gennaio a causa di un rinvio. “Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo dove abbiamo inanellato una serie di prestazioni importanti. Non sarà facile perchè siamo consapevoli del valore degli avversari che andremo ad affrontare ma siamo altrettanto consapevoli delle nostre qualità. Vogliamo proseguire su questa strada ricordandoci sempre quanto è bello vincere e dare il massimo per continuare a sorridere”.