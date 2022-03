UniPomezia, le parole di Squerzanti "Non vediamo l'ora che arrivi domenica"

L'arrivo del nuovo allenatore Solimina ha dato vigore all'ambiente UniPomezia, che nelle parole del suo giocatore Ivan Squerzanti prova a fare il punto della situazione. “Ci stiamo preparando bene, abbiamo lavorato al massimo in settimana con la consapevolezza che quella di domenica sarà una partita importante da approcciare nel miglior modo possibile”. L'attaccante racconta poi che aria si respira nello spogliatoio dopo l'arrivo di Solimina. “Il mister sta cercando di trasmetterci quella cattiveria sportiva che nelle ultime partite ci è venuta un po' a mancare. Ci sta aiutando a migliorare anche sotto questo punto di vista e noi non vediamo l'ora che arrivi domenica. E' un momento particolare ma nello spogliatoio ci stiamo compattando sempre di più e sono certo che tutti insieme riusciremo ad uscirne”. Qualche parola per chiudere sul proseguimento del campionato dei pometini. “Nelle dodici partite che ci restano serve sacrificio e fame per cercare di prendere sempre e comunque quei tre punti che per noi sono fondamentali. Io sono pronto a dare il massimo e farò di tutto per aiutare i miei compagni”.