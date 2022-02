UniPomezia, le parole di Squerzanti "Ho trovato un grande gruppo"

Nuovo arrivo nell'UniPomezia, che rinforza il suo reparto offensivo con l'arrivo di Ivan Squerzanti, che ha già fatto le sue prime dichiarazioni da giocatore della squadra pometina. “Dopo una prestazione come quella di Arezzo, che per me è stata deludente, arriva una partita che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi. In settimana abbiamo messo ancora più impegno rispetto al solito nel cercare di curare ogni minimo dettaglio. Siamo consapevoli dell'importanza della gara e non vogliamo sbagliare”. Squerzanti scalda i motori in vista della sfida di Serie D Girone E contro la Pro Livorno. “Servirà una partita da squadra vera perchè è troppo importante, dovremo aiutarci per novanta minuti e cercare di tirare fuori il massimo da ogni pallone. Grinta, cuore, testa e la giusta voglia di rivalsa dopo l'ultima sconfitta. Devono essere queste le qualità da riversare in campo durante una partita in cui non dovremo accontentarci di nient'altro che non siano i tre punti”.