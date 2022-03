UniPomezia, le parole di Spadini "La vittoria con il Cannara ci serviva"

La settimana di pausa per la partita della Rappresentativa Serie D è stata buona per l'UniPomezia di mister Solimina, che ha potuto ricaricare le batteria in vista del rush finale. A confermarlo è il portiere Alex Spadini, arrivato a Pomezia nel mercato di gennaio. “Sicuramente la vittoria contro il Cannara ha portato un esito molto positivo, sia nel contesto squadra sia nella classifica perché è una vittoria che ci serviva assolutamente. Ma adesso non bisogna abbassare la guardia perché la prossima partita con lo Scandicci sarà ugualmente importante, abbiamo avuto qualche giorno in più per prepararla e spero che questo ci possa aiutare poi in campo. Queste settimane credo siano state anche un pò d’assestamento per la squadra considerato il cambio in panchina, dato che il mister adotta un metodo di allenamento diverso rispetto a quello che adoperavamo prima. Riguardo invece il mio rapporto con mister Salafia, è iniziato da poco, ma devo dire che sta progredendo positivamente”