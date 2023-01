UniPomezia, le parole di Schiavoni "Non ci siamo mai fermati"

L'Unipomezia scalda i motori e si prepara a tornare in campo per il primo match del nuovo anno. A fare il punto sulla condizione del gruppo a disposizione di mister Gerli dopo la sosta per le festività è il preparatore atletico Giammarco Schiavoni: “In realtà non ci siamo praticamente mai fermati. Il recupero di Coppa Italia del 28 dicembre ha infatti stravolto quei piani che avevamo organizzato per svolgere un piccolo richiamo sotto le vacanze natalizie. I ragazzi, salvo pochi giorni, si sono allenati sempre e lo hanno come sempre nel migliore dei modi. Mai come quest'anno non ho avuto disparità tra i vari calciatori a livello di condizione fisica, tutti hanno sempre mostrato una grande dedizione al lavoro e a confermarlo ci sono i dati dei test eseguiti al rientro il 2 gennaio, dove tutti hanno fatto registrare numeri davvero importanti per la categoria”. L'Unipomezia si presenta dunque ai blocchi di partenza di questo 2023 in ottima forma con tutta la volontà di cambiare passo: “Sappiamo che non sono concessi più passi falsi ma i ragazzi sono pronti, sono forti ed hanno in loro stessi tutte le qualità per dimostrarlo, devono solo prenderne consapevolezza. Se giocano con la giusta tranquillità e spensieratezza non ce n'è per nessuno, il mio sarà solo un piccolo supporto perchè hanno già tutte le capacità per risollevare questa stagione”. Proprio la voglia di rivalsa sarà infatti il motore di questo finale di stagione: “L'otto gennaio per noi partirà un nuovo campionato dove faremo di tutto per toglierci quelle soddisfazioni che giocatori, noi come staff ma anche tutta la società meritano visto quanto fatto da luglio ad oggi. A tal proposito ci tengo a ringraziare il presidente Valle, il vicepresidente Morelli, il dottor Stazi e il ds Quadraccia perchè nonostante le tante difficoltà non hanno mai smesso di starci vicino e questo è tutt'altro che scontato”.

[ufficio stampa UniPomezia]