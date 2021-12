UniPomezia, le parole di Schiavoni "Momento felice, ce lo meritiamo tutti"

E' un bel momento all'UniPomezia, che ha raccolto tre vittorie nelle ultime quattro partite giocate e ha visto migliorare nettamente la sua classifica, ed a parlare del suo buon momento è il preparatore atletico della prima squadra dell'UniPomezia Giammarco Schiavoni. “Sono estremamente felice perchè ce lo meritiamo tutti, i giocatori, noi dello staff che ogni giorno lavoriamo su ogni singolo dettaglio ma anche la stessa società. Difficilmente ho visto club neopromossi vantare uno staff di questo calibro, con tante figure specifiche e sicuramente alla base dei risultati che stiamo raccogliendo c'è anche questo”. Adesso però la squadra non può permettersi di tirare il fiato: “Ogni seduta di allenamento è curata nel minimo particolare, nei miei lavori vado sempre a ricalcare o comunque anticipare ciò su cui lavorerà il mister con cui mi confronto quotidianamente. Il mio obiettivo è quello di lavorare molto sull'intensità perchè in una categoria come la Serie D è questo aspetto che spesso fa la differenza”.