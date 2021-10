UniPomezia, le parole di Schiavella "Dobbiamo entrare in campo più cattivi"

Ancora una sconfitta per l'UniPomezia, che è ancora ferma all'ultimo posto nel girone E di Serie D. Ai microfoni dell'UniPomezia si è presentato il giovane centrocampista Iker Schiavella per tentare di mettere il punto sulla situazione della squadra.“Anche ieri abbiamo sofferto l'inizio della gara come già accaduto in altre circostanze. Dobbiamo entrare in campo più cattivi, sembra quasi che per svegliarci ogni volta dobbiamo subire gol. Poi però c'è da sottolineare la reazione che abbiamo avuto e a parer mio abbiamo disputato la miglior prestazione. Abbiamo preso fiducia rischiando anche di passare in vantaggio. Loro sono stati cinici, noi no. Sotto il profilo personale mi sto togliendo qualche soddisfazione e all'Unipomezia mi sono trovato subito a mio agio, sia con gli altri Under che con i più grandi dai quali si può soltanto imparare. Ho sfiorato il gol in un paio di occasioni nitide ma sinceramente non è quella la mia maggior preoccupazione. In questo momento credo che solo un risultato positivo possa farci cambiare marcia, ce lo meritiamo perché stiamo lavorando duramente e ci crediamo. Ci manca quel tassello che possa farci sbloccare mentalmente e darci maggior serenità per la nostra scalata”.