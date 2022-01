UniPomezia, le parole di Schiavella "Siamo pronti e carichi per scalare la classifica"

Continua il giro delle dichiarazioni dell'UniPomezia, che nonostante la ripresa dei campionati attende ancora il ritorno ufficiale in campo. Una decisione, quella dello stop dei campionati, che trova d'accordo Iker Schiavella. “Penso sia stata una decisione inevitabile. Continuare a giocare con squadre dimezzate era secondo me inutile e avrebbe influenzato inevitabilmente l’esito del campionato. Non è stato però tempo perso perché in queste settimane abbiamo tutti sicuramente ricaricato le energie soprattutto mentali per ricominciare al massimo e dare tutto per questo girone di ritorno che sarà lungo, intenso e anche più complicato ma ci sarà da divertirsi”. La squadra di mister Centioni è pronta per la ripartenza. “Non vediamo l’ora, adesso potremo riaffrontare quelle squadre con cui ad inizio stagione abbiamo raccolto troppo poco e con cui vogliamo dimostrare di potercela giocare e dare sicuramente continuità alle ultime grandi prestazioni. Il nostro obiettivo - chiude poi il centrocampista - è proprio quello di ripartire da dove avevamo lasciato. Siamo carichi e determinati a scalare la classifica e uscire dalla zona playout o, perché no, magari anche qualcosa di più”.