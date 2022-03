UniPomezia, le parole di Santese "Avremo cattiveria su ogni pallone"

L'UniPomezia si prepara alla sfida contro il Cannara, importante per la classifica. A provare ad analizzarla si è presentato ai microfoni del club il difensore Alessio Santese. “Siamo pronti. La settimana è andata bene, ci siamo allenati al massimo per cercare di migliorare e per capire come affrontare i nostri prossimi avversari nel miglior modo possibile”. La partita contro il Cannara non sarà facile secondo Santese. “Secondo me la cosa fondamentale che servirà per uscire con i tre punti è sicuramente la cattiveria su ogni pallone, perdere il minor numero di duelli possibili e cercare di essere compatti in tutti i reparti”. Per la salvezza Santese non perde la speranza. “Sicuramente solidità da parte di tutta la squadra e poi restare uniti sempre e comunque per essere in grado così di continuare in una striscia positiva o, in caso contrario, di ribaltare sempre la situazione”.