UniPomezia, le parole di Russo "Ambizioni e novità per la nuova scuola calcio"

L'Unipomezia dà una nuova e decisa sferzata di energia al proprio settore giovanile e alla scuola calcio: Domenico Lo Russo, diventa una figura ancora più centrale nel progetto rossoblù. “Sono stati mesi di lavoro molto intenso – dichiara lo stesso responsabile del vivaio – in cui ci sono stati cambiamenti che hanno segnato un nuovo corso rispetto al passato. Alla luce di questo il presidente Valle, che mi ha sorpreso per quanto è stato presente e interessato al percorso intrapreso, assieme al vice presidente Morelli, al dg Proietti e al dottor Stazi, hanno scelto di affidarmi pieni poteri nella gestione del settore giovanile e della scuola calcio. Un'investitura che segna un cambiamento radicale e che mi darà la possibilità di operare liberamente nella ristrutturazione e sviluppo del settore giovanile e della scuola calcio grazie anche alla collaborazione di Emiliano Formicola, attuale responsabile della scuola calcio e Roberto Bernardi persona chiave nella nostra area scouting”. Lo Russo analizza poi le tante novità che arriveranno con il nuovo corso: “C'è l'introduzione di un'area scouting che opererà su tutto il territorio pometino e non solo. Ci sarà l'introduzione del Team Coach che risponderà al nome di Raffaele Santucci. Curerà, per vivaio e attività di base, il rapporto con le famiglie e quello tra staff tecnico e ragazzi, migliorandone dinamiche e fornendo un supporto costante in maniera tale che atleti e genitori siano seguiti a 360 gradi. L'obiettivo – conclude poi Lo Russo – è quello di continuare a migliorare e per questo inizieremo da Ottobre il percorso che ci porterà ad essere Scuola Calcio Elite, un traguardo che dovremmo raggiungere già nel mese di Maggio e che rappresenta il punto di partenza di un cammino che vogliamo porti il settore giovanile e la scuola calcio dell'Unipomezia a diventare una realtà ai vertici del panorama calcistico regionale”.

[comunicato stampa UniPomezia]