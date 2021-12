UniPomezia, le parole di Ramceski "C'è un po' di rammarico per la partita con il Follonica"

Il KO contro il Follonica Gavorrano non fa abbattere uno dei leader dell'UniPomezia, Armin Ramceski. “C'è un po' di rammarico perchè anche se domenica abbiamo perso la prestazione alla fine c'è stata. Abbiamo creato tanto ma purtroppo abbiamo incontrato una squadra che si è dimostrata forte e compatta, non a caso sono secondi in classifica. Adesso l'importante è guardare avanti perchè già mercoledì ci attende un'altra partita”. La sua squadra tornerà in campo oggi contro la Sangiovannese. “Vogliamo andare lì e giocarcela al meglio, è una partita importante e abbiamo la consapevolezza di dover affrontare questa trasferta con l'obiettivo di vincere. Mi aspetto una gara tosta – aggiunge poi il centrocampista – come del resto lo sono tutte in questa categoria ma vogliamo far punti per tirarci fuori dalla zona calda di classifica. Mercoledì proveremo a fare una grande partita per cercare di vincere come abbiamo sempre fatto sin qui”.