UniPomezia, le parole di mister Gerli “Che la gara di Nettuno possa essere uno spartiacque”

Ad un mese circa dal mio arrivo ora ho una visione sicuramente più approfondita di questa squadra”. Apre così mister Gerli che si prepara ad affrontare il 2023 con la sua Unipomezia: “Spero fortemente che la partita di Coppa Italia a Nettuno possa rappresentare uno spartiacque per noi. In quell'occasione ho visto una Unipomezia diversa, con grande desiderio di imporsi, di riconquistare palla e con una grande voglia di passare il turno. Peccato non essersi riusciti ma spero, anzi voglio, che si ricominci da una prestazione come quella”. In vista dell'ultima di andata e di tutto il girone di ritorno Gerli serra le fila e sprona i suoi: “Non dobbiamo mai dimenticare che il campionato eccellenza ha caratteristiche ben precise. L'Unipomezia ha sicuramente grandi mezzi tecnici ma purtroppo tutti ci siamo resi conto che per affermarsi servono anche altri ingredienti e uno di questi è sicuramente la capacità di saper soffrire. Da qui alla fine dovremo essere bravi a calarci e contestualizzarci nella categoria”. Nell'ultima battuta Gerli fissa gli obiettivi: “Cambiare rotta, poco ma sicuro, soprattutto a livello di atteggiamento. Sono fiducioso però perchè sono quel tipo di allenatore che crede che se si fanno le prestazioni i risultati vengono di conseguenza”.

[ufficio stampa UniPomezia]